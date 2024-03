Juve Atalanta: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Allianz andrà in scena la sfida di Serie A tra Juve e Atalanta: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Juve e Atalanta. Una vera e propria sfida Champions League: i bianconeri per consolidare la seconda posizione e tenere a distanza il Milan. La Dea invece per riacciuffare il Bologna dopo il ko contro l’Inter al Dall’Ara firmato Bisseck. Punti importantissimi in palio per la classifica anche se la banda di Gian Piero Gasperini arriva dalle fatiche di Coppa in Portogallo. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Milik. All. Massimiliano Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic; Scamacca. All. Gian Piero Gasperini

Juve-Atalanta: orario e dove vederla

Juve-Atalanta gara delle ore 18:00 della domenica, che continuerà la ventottesima giornata della Serie A, la nona del girone di ritorno. All’Allianz Stadium sarà trasmessa in esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale.