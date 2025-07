Juve, dopo David serve un altro tassello per completare l’attacco: conferma di Kolo Muani o tutto su Osimhen

Juve, dopo Jonathan David serve ancora un tassello per completare l’attacco della prossima stagione: conferma Kolo Muani o Osimhen

Preso Jonathan David, la Juve accelera per completare il reparto offensivo. Dopo aver chiuso brillantemente il primo grande colpo dell’estate, Damien Comolli – direttore generale bianconero – lavora ora su un altro nome di spessore per affiancare il canadese nel nuovo tridente di Igor Tudor. Con Milik e Vlahovic dati in uscita, e con Kenan Yildiz al centro del progetto tecnico, alla Juve serve una punta di peso per completare il pacchetto offensivo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i due nomi in cima alla lista sono Victor Osimhen e Randal Kolo Muani. Due profili diversi ma entrambi compatibili con il 3-4-2-1 su cui Tudor ha insistito anche durante il Mondiale per Club. Il grande sogno resta Osimhen, già avvicinato da Cristiano Giuntoli nei mesi scorsi e che ha già detto no ai milioni dell’Al Hilal per restare in Europa. Il nigeriano, reduce da una stagione in prestito al Galatasaray ma ancora di proprietà del Napoli, ha dato disponibilità ad aspettare fino al 15 luglio, data in cui scadrà la clausola da 75 milioni valida per l’estero. Solo allora la Juventus proverà ad aprire un tavolo con De Laurentiis, consapevole delle difficoltà nel trattare col club azzurro.

La pista alternativa, ma tutt’altro che di ripiego, porta invece a Kolo Muani. Il francese ha già vestito la maglia bianconera nella seconda metà della scorsa stagione, chiudendo con 10 reti tra campionato e Mondiale per Club. La Juventus vorrebbe trattenerlo con un altro anno di prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 40-45 milioni, ma il PSG – proprietario del cartellino – punta alla cessione a titolo definitivo e potrebbe cedere solo di fronte a un’offerta cash. Sullo sfondo c’è anche il Chelsea, pronto a inserirsi.

Kolo gradirebbe la permanenza a Torino, ma il suo ingaggio (5 milioni l’anno) e l’assenza del Decreto Crescita complicano l’operazione. La Juve, però, non vuole farsi trovare impreparata: un attacco di livello è la base per rilanciare le ambizioni.