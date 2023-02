Juve, Balzarini: «Le dimissioni di Sandulli un atto doveroso»

Le parole del giornalista Gianni Balzarini in esclusiva a Juventusnews24 sulle vicende giudiziarie in casa Juve

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, il giornalista Mediaset Gianni Balzarini ha così affrontato gli argomenti di attualità in casa Juve.

Partiamo dall’argomento delle ultime ore: le autodimissioni di Sandulli. Che idea ti sei fatto?

«La mia idea è che sia stato un atto doveroso per far decidere il Collegio del Coni in serenità, per far modo che ci sia tranquillità in questa situazione. Lui si era esposto andando a giustificare la motivazione della Corte Federale, aveva praticamente dato un parere favorevole alla conferma della condanna. Quindi ripeto, suonava doveroso che si facesse da parte».

A questo punto può cambiare qualcosa per la Juve davanti al Collegio del Coni?

«Non penso possa aver ripercussioni sulla decisione. Commenti su quella che sarà la sentenza ce ne saranno a prescindere: se verrà confermata diranno che è stato fatto per far vedere che procedono secondo il loro metodo, altrimenti se non verrà confermata in molti diranno che è stato fatto per prendere le distanze dalle parole di Sandulli».

Quante possibilità ci sono di ribaltare la sentenza della Corte Federale?

«Quante non lo so, ma è ovvio che ci siano e siano concrete. Il Collegio non interviene sulla sostanza delle decisione, ma interviene sui vizi di forma procedurali e quant’altro e secondo me i margini ci sono. Ma del resto, di fronte all’impossibilità di effettuare un ricorso la Juve non avrebbe annunciato a tutti che si sarebbe mossa in questa direzione».

