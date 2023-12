Juve, Bernardeschi: «Sarei felice di tornare, sullo scudetto…»

Le parole di Federico Bernardeschi, esterno del Toronto, sulla possibilità di tornare alla Juventus. I dettagli

Federico Bernardeschi ha parlato alla Domenica Sportiva della Juventus. L’esterno si è espresso sul momento dei bianconeri e su un possibile ritorno.

RITORNO – «La Juventus è nel mio cuore, un pezzo del mio cuore è rimasto qui. Vediamo, ma sarei contento di tornare».

MONZA-JUVE – «La vittoria contro il Monza ha detto tanto, di quella che è la Juventus di quest’anno. Una squadra che non molla mai, che eravamo abituati a vedere, con il DNA della Juventus che è quello che magari subisci gol al 90′, al 91′, ma i giocatori sono sempre lì e alla prima occasione ti fanno male. Se poi alla fine soffri ma porti a casa la vittoria e i tre punti e ti ritrovi lì diventa anche bello soffrire. Chiesa? Ci sono cose differenti tra me e lui, ma ho visto fare bellissime partite a Fede anche nella Juventus, non solo in Nazionale. Ora uno si aspetta sempre il gol, o l’assist e la giocata vincente, ma andrebbe visto di più il suo lavoro oscuro».