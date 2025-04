Juve, il Bologna rallenta e lascia i bianconeri primi, ma domenica contro i rossoblù Tudor deve reinventare la formazione

Juve, assist del Bologna per il quarto posto dopo il pari con l’Udinese, ma contro i rossoblù Tudor deve reinventare la formazione

La Juve ha riconquistato il quarto posto grazie al pareggio del Bologna contro l’Udinese e al 2-2 tra Lazio e Parma, due risultati favorevoli arrivati quasi a sorpresa. Questo piccolo vantaggio, a quattro giornate dalla fine, compensa in parte l’ennesima tegola per Igor Tudor: l’infortunio muscolare di Lloyd Kelly, che si aggiunge a una lista già lunga di assenti in difesa. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero dovrà reinventare il reparto arretrato, con solo Kalulu e Veiga disponibili, e la possibile necessità di adattare Cambiaso, Locatelli o Savona. L’idea di abbandonare il 3-4-2-1 non è esclusa, ma sarebbe un rischio vista la buona media punti ottenuta finora.

Domenica, nella delicata trasferta contro il Bologna, Tudor dovrà anche fare a meno dello squalificato Yildiz e resta in dubbio la presenza di Vlahovic e Koopmeiners. Le buone notizie arrivano dall’attacco, con il ritorno al gol di Kolo Muani e Gonzalez, ma la Juve dovrà risolvere il problema del rendimento fuori casa: un solo punto raccolto in trasferta da quando è arrivato il nuovo allenatore e una vittoria che manca dal 23 febbraio. Un successo al Dall’Ara sarebbe fondamentale, non solo per la classifica ma anche in ottica scontri diretti.