Juve, buone notizie per Sarri: tre rientri in vista dell’Udinese

De Ligt, Douglas Costa e Bentancur si allenano in gruppo. Le ultime dall’allenamento Juve in vista dell’Udinese

La Juve si è allenata sui campi della Continassa in vista del match di domenica pomeriggio contro l’Udinese. Dall’allenamento odierno sono arrivate tre buone notizie per Sarri.

Come rivelato dal sito ufficiale, Matthijs De Ligt, Douglas Costa e Rodrigo Bentancur si sono allenati regolarmente in gruppo. Per quanto riguarda Aaron Ramsey, invece, il centrocampista gallese ha svolto un lavoro personalizzato sul campo.