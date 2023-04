Juve, caccia al Ds: da Massara a Rossi, quanti nomi in ballo

La Juve è alla ricerca di un nuovo Ds e sarebbero tanti i nomi in ballo: da Massara del Milan fino a Rossi del Sassuolo

Il rossonero però ha un contratto fino al 2024. Non sarà semplice ecco perché i bianconeri studiano anche le alternative. Giovanni Rossi dei neroverdi è un’altra strada percorribile, così come quella di Longoria, attuale presidente del Marsiglia ed ex responsabile scouting bianconero. Circola anche il nome di Giuntoli, ma che lascia Napoli è davvero difficile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.