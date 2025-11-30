Juve Cagliari, tensione allo Stadium: Spalletti risponde a un tifoso! Ecco cosa è successo

Juve Cagliari, serata ad alta tensione allo Stadium: Spalletti perde la pazienza e discute con un tifoso dopo gli insulti

La Juventus batte il Cagliari e conquista tre punti fondamentali per la classifica, ma al triplice fischio l’euforia lascia spazio alla preoccupazione. Tutto l’ambiente bianconero guarda infatti all’infermeria e alle condizioni di Dusan Vlahovic. Le immagini del centravanti serbo che abbandona il campo in lacrime, piegato dal dolore, hanno gelato lo stadio.

A confermare il pessimismo ci ha pensato Luciano Spalletti nel post-partita: la situazione è seria. La giornata odierna sarà cruciale, con il numero 9 atteso ai primi esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio e scongiurare scenari peggiori.

La tensione, però, non si è limitata all’aspetto fisico. È stata soprattutto nervosa e ambientale. La Juve ha difeso il vantaggio con le unghie, rischiando grosso nel finale, e sugli spalti è esploso il malumore. Alcuni tifosi hanno urlato un pesante «Fate schifo» rivolto alla squadra. A quel punto Spalletti non è rimasto in silenzio.

Dopo un iniziale sorriso sarcastico, il tecnico toscano ha reagito con decisione: i video diffusi sui social mostrano chiaramente il momento in cui si gira verso la tribuna e affronta i contestatori a viso aperto. «Ma cosa vuoi? Dimmi, che vuoi?» ha tuonato, difendendo con fermezza il gruppo. Un botta e risposta acceso, durato pochi istanti, prima che l’allenatore tornasse a concentrarsi sulla partita.

