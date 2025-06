Juve, ore calde per il calciomercato! Vicine le cessioni di Mbangula e Weah! Continuano i contatti con David. Cifre e aggiornamenti

La Juventus continua a lavorare intensamente sul fronte mercato, e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato – L’Originale, le ultime ore si preannunciano particolarmente calde sia sul fronte delle entrate che delle uscite. Il club bianconero è impegnato in più trattative, con l’obiettivo di consegnare al nuovo tecnico Thiago Motta una rosa competitiva e già definita in vista del ritiro estivo.

DICHIARAZIONI – «La Juve sta andando avanti per la doppia cessione per Mbangula e Weah per 22 milioni di euro al Nottingham Forest. I due club sono vicini all’intesa bisognerà vedere l’intesa con i giocatori. La Juve ha avuto in serata i contatti con David e ha fatto una prima offerta al Porto per mantenere Conceicao che i portoghesi non hanno accettato».

Una delle novità più rilevanti riguarda il tentativo della Juve di trattenere Francisco Conceição, giovane esterno offensivo portoghese che ha ben impressionato nella scorsa stagione con la maglia del Porto. Come riportato da Di Marzio, la dirigenza bianconera avrebbe presentato una prima offerta ufficiale al Porto per acquistare il giocatore a titolo definitivo o prolungarne la permanenza a Torino. Conceição è ritenuto un profilo molto interessante per il progetto juventino, in linea con la strategia di puntare su giocatori giovani e di prospettiva.

Ma il calciomercato Juve non si ferma qui. Sul fronte delle uscite, ci sono ancora diverse situazioni in fase di definizione. Alcuni esuberi potrebbero lasciare Torino nei prossimi giorni, liberando spazio salariale e permettendo nuovi investimenti. Tra i nomi in bilico ci sono alcuni giocatori rientrati dai prestiti e profili che non rientrano nei piani tecnici di Motta.

Per quanto riguarda le entrate, la Juventus monitora diversi obiettivi in Serie A e all’estero, con un’attenzione particolare ai profili funzionali al gioco dell’ex allenatore del Bologna. La volontà è quella di chiudere alcune operazioni in tempi brevi, per garantire un gruppo già rodato prima dell’inizio della stagione.

Le prossime ore saranno decisive per capire quali saranno i prossimi colpi della Juventus nel calciomercato estivo, tra trattative in corso, offerte ufficiali e strategie ben definite.