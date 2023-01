Juve, Chiesa: «É stato un anno difficilissimo per me, ma ora è alle spalle»

Le parole di Federico Chiesa dopo Juve Udinese: «Dobbiamo raggiungere gli obiettivi, ci siamo rimessi in carreggiata»

Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve. Di seguito le sue parole

TORNATO DECISIVO – «Sono stato fermo 15 giorni e il mister non mi ha voluto rischiare, sono tornato dopo ma cerco di dare il massimo e sono a disposizione del mister. Dani poteva venire ad abbracciarmi ma lo farà dopo negli spogliatoi».

ANNO PASSATO – «E’ stato un anno difficilissimo per me ma me lo sono messo alle spalle. Ora devo lavorare di più per tornare ai livelli di prima e dare una mano. Dobbiamo raggiungere gli obiettivi, non siamo partiti bene ma ci siamo rimessi in carreggiata».

