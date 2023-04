Juve-Chiesa, tra paure e stop: al top soltanto nella prossima stagione

Il rientro dall’infortunio per Federico Chiesa non è stato semplice, tra paure e nuovi stop l’esterno non ha trovato la continuità

Il rientro dall’infortunio per Federico Chiesa non è stato semplice, tra paure e nuovi stop l’esterno non ha trovato la continuità nella Juve.

La stagione volge al termine ormai e mancano un mese e mezzo per concludere tutto. «Al top lo vedremo l’anno prossimo» dice Allegri in conferenza che dunque fa capire le condizioni di Chiesa in questo momento.