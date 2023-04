Juve, chiuse le indagini sul caso stipendi: ecco le mosse dei bianconeri

Si è chiusa l’indagine sul caso stipendi: nei prossimi giorni la Juve dovrà decidere come agire in termini giudiziari

É arrivata la chiusura delle indagini per il caso stipendi della Juve. Entro il fine settimana il procuratore federale Chiné comunicherà alla società e agli eventuali tesserati e addetti ai lavori le eventuali norme violate e i fatti per cui procedere.

Come riportato da Tuttosport, quindi, i bianconeri nei prossimi giorni capiranno cosa rischiano in termini di altre sanzioni o penalizzazioni. Da quel momento poi la società avrà poi circa 30 giorni per decidere se patteggiare o meno. Sarà decisiva anche la decisione del Collegio di Garanzia del Coni del 19 aprile sulla revoca della penalizzazione dei -15. Se la Juve dovesse riavere i punti, allora potrebbe pensare al patteggiamento per non compromettere la classifica.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM