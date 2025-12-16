Juve, ecco la nuova ADP Collection in collaborazione con Adidas per celebrare Alessandro Del Piero: che testimonial! - FOTO - Calcio News 24

Juve, è uscita oggi la nuova ADP Collection insieme ad Adidas per celebrare Pinturicchio: e che testimonial! – FOTO

La Juventus presenta la ADP Collection, realizzata insieme ad Adidas per rendere omaggio a una delle più grandi icone del calcio mondiale e della storia bianconera: Alessandro Del Piero. Capitano, simbolo di eleganza e lealtà, miglior marcatore di sempre del Club con 290 gol in 19 anni di carriera, Alex incarna una passione che va ben oltre il campo da gioco.

Tra il 1993 e il 2012 ha collezionato 705 presenze e vinto ogni trofeo possibile, dall’Italia all’Europa, consacrandosi come leggenda eterna della Juventus. Ancora oggi continua a ispirare chi indossa la maglia numero 10 e tutti i tifosi che vivono la sua eredità.

La collezione

Maglia pre-match : il pezzo forte, impreziosito da dettagli iconici come il numero 10, il totale dei gol e le celebri esultanze. Il design, ispirato all’arte rinascimentale, fonde cultura italiana e calcio moderno, celebrando Del Piero come artista del pallone.

: il pezzo forte, impreziosito da dettagli iconici come il numero 10, il totale dei gol e le celebri esultanze. Il design, ispirato all’arte rinascimentale, fonde cultura italiana e calcio moderno, celebrando Del Piero come artista del pallone. Abbigliamento e accessori: una linea completa arricchita dalla firma e dal logo personale di Alex, pensata per offrire ai tifosi un legame senza tempo con la sua leggenda.

Dove trovarla

La ADP Collection è già disponibile online e negli Juventus Official Store di Torino, Milano e Roma.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

