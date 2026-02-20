Juve Como, non solo l’assenza di Nico Paz: ecco come arrivano i lariani di Fabregas all’Allianz Stadium. L’analisi

Juve Como, non solo l’assenza di Nico Paz: il momento dei lariani di Fabregas verso la sfida dell’Allianz Stadium

Il calendario di Serie A propone un incrocio che, guardando la classifica, ha il sapore di uno spareggio per l’Europa. Juventus–Como, in programma all’Allianz Stadium sabato 21 febbraio 2026 alle 15:00, non è più la sfida tra una big e una neopromossa, ma un vero duello per l’alta classifica: i bianconeri sono quinti, la squadra di Cesc Fabregas segue al sesto posto a quattro lunghezze di distanza. Una partita che vale molto, anche sul piano emotivo, dopo il sorprendente 2-0 dell’andata firmato da Nico Paz, grande assente del match di ritorno.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il fantasista argentino, infatti, salterà la trasferta piemontese per squalifica. Il giallo rimediato mercoledì contro il Milan — quando era diffidato — lo ha estromesso dalla sfida più attesa. Una perdita pesante per Fabregas, che dovrà rinunciare al giocatore che più di tutti aveva messo in difficoltà la Juventus nel primo confronto stagionale. Nonostante il forfait di Paz, il Como arriva comunque con la rosa quasi al completo: restano indisponibili solo Goldaniga e Diao, assenze che limitano le rotazioni ma non compromettono l’impianto di squadra.

Il morale dei lariani resta alto, rinvigorito dai recenti risultati nelle coppe. Il pareggio per 1-1 a San Siro contro il Milan ha dato continuità dopo la storica qualificazione alle semifinali di Coppa Italia ottenuta contro il Napoli. In campionato la vittoria manca da tre turni, ma la squadra di Fabregas ha dimostrato solidità e carattere, presentandosi a Torino con la consapevolezza di potersela giocare alla pari in uno scontro diretto che può cambiare la stagione.