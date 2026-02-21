Connect with us
Juve Como, fischi assordanti all’Allianz dopo il ko con i lariani: la reazione di Yildiz sorprende tutti

Published

3 minuti ago

on

By

formazione Juve Como

Juve Como, fischi assordanti all’Allianz dopo il ko con i lariani: il gesto di Yildiz sorprende e spiazza l’intero pubblico bianconero

Il pomeriggio dell’Allianz Stadium si è trasformato in una vera e propria debacle. Il triplice fischio di Juve‑Como non ha soltanto certificato una sconfitta inattesa contro la squadra di Cesc Fabregas, ma ha anche acceso la contestazione dei tifosi bianconeri, visibilmente irritati per una prestazione opaca e priva di mordente.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Al termine del match, la squadra è stata accolta da una pioggia di fischi sotto la curva, segnale inequivocabile del malcontento crescente. In questo clima teso, il gesto di Kenan Yildiz — che ha chiesto scusa ai sostenitori — ha rappresentato un momento di responsabilità e maturità, pur restando un atto simbolico in un contesto di forte delusione.

La caduta interna contro il Como conferma il periodo complicato vissuto dalla Juventus. Se l’umiltà mostrata da Yildiz è stata apprezzata, non basta però a calmare la frustrazione di un ambiente stanco di prestazioni sottotono e risultati che non rispecchiano le aspettative. La tifoseria chiede una scossa, e il tempo per ritrovarla sembra sempre più ridotto.

