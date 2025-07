Conceicao-Juve, fumata bianca vicina con il Porto. Ecco tutte le cifre dell'affare bianconcero - Calcio News 24

Conceicao-Juve, ci siamo: accordo quasi chiuso con il Porto per l’esterno portoghese. La situazione attuale

Il binomio Conceicao-Juve è sempre più vicino a diventare realtà. La Juventus ha compiuto un passo decisivo nel rafforzamento del proprio reparto offensivo, presentando un’offerta ufficiale al Porto per l’acquisto di Francisco Conceição. La proposta del club bianconero, pari a 30 milioni di euro, coincide con la clausola rescissoria inserita nel contratto del giocatore. Tuttavia, la Juve ha chiesto la possibilità di rateizzare il pagamento, aprendo così a una trattativa sui termini economici dell’operazione.

L’affare è in dirittura d’arrivo. Le due società sono impegnate negli ultimi dettagli contrattuali e, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’accordo potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore. Il calciatore ha dato il suo pieno consenso al trasferimento a Torino, declinando due offerte concrete provenienti dalla Premier League. Un segnale forte, che conferma la volontà del giovane talento portoghese di legarsi al progetto juventino.

La trattativa Conceicao-Juve rappresenta uno dei punti cardine del mercato bianconero. Francisco, figlio d’arte e talento cresciuto nella cantera del Porto, è considerato un elemento strategico per la ricostruzione tecnica voluta da Igor Tudor. Esterno offensivo classe 2002, dotato di tecnica, velocità e personalità, Conceição viene visto come un potenziale titolare fin da subito, con ampi margini di crescita.

Nonostante la concorrenza di alcuni club inglesi, la Juventus è riuscita a ottenere la preferenza del giocatore, convinto dalla possibilità di misurarsi in Serie A in un club storico e ambizioso. La dirigenza bianconera ha lavorato con determinazione per chiudere l’operazione in tempi rapidi, puntando sulla volontà del calciatore e sulla solidità del progetto tecnico.

Con il suo arrivo, il pacchetto offensivo della Juventus guadagnerebbe imprevedibilità e freschezza, qualità fondamentali per una squadra che vuole tornare a essere protagonista in Italia e in Europa. Il capitolo Conceicao-Juve è ormai a un passo dalla conclusione positiva, e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già entro la settimana.

Se tutto procederà secondo i piani, la Juventus potrà presto contare su uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.