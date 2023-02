Juve, controlli al J-Medical per Milik, fermo ai box da un mese

Arkadiusz Milik questa mattina era al J-Medical per un controllo: l’attaccante polacco è fermo da un mese per infortunio

Mattinata di controlli medici per Arkadiusz Milik al J-Medical. L’attaccante polacco della Juve è fermo ai box da oltre un mese per un infortunio alla coscia sinistra accusato durante la sfida contro il Monza.

L’attaccante, come riportato dall’ANSA, spera di ricevere buone notizie per il suo ritorno in campo.

