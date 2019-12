Juve, Cristiano Ronaldo a caccia di un nuovo primato con l’Udinese

Juve, Cristiano Ronaldo questo pomeriggio andrà a caccia di un nuovo primato nella sfida casalinga all’Udinese

Il periodo di appannamento, per Cristiano Ronaldo, sembra ormai decisamente alle spalle. Lo conferma il bottino di reti raccolto dal portoghese nelle ultime uscite, con tre gol in tre partite: al Sassuolo su rigore, alla Lazio e mercoledì sera al Bayer Leverkusen.

Una statistica brillante per CR7, dopo le critiche ed il piccolo problema al ginocchio patito nel mese di novembre. E quattro reti in quattro partite, con la Juventus, il fuoriclasse lusitano non le ha mai messe a segno: oggi con l’Udinese un nuovo primato potrebbe essere abbattuto.