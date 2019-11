Juve, De Ligt: «De Vrij? Sono i media a volerci fare litigare»

Juve, De Ligt parla del rapporto con De Vrij: «I nostri club sono rivali, non noi. Sono i media a voler fare litigare me e Stefan»

Direttamente dal ritiro dell’Olanda, il difensore della Juve Matthijs de Ligt ha parlato del suo rapporto col collega dell’Inter e compagno di Nazionale Stefan De Vrij. Ecco le sue parole, riportate dal Telegraaf:

«I nostri club sono rivali. Non noi. Quando giochiamo nell’Olanda ci impegniamo per la stessa cosa: qualificarci per gli Europei. Ovviamente entrambi vogliamo giocare, ma allo stesso tempo speriamo che chi scende in campo faccia bene. Sono soprattutto i media a voler far litigare me e Stefan. Ma questo non è certamente il caso».