Juve, De Ligt: «Faccio il massimo in ogni gara. Sulle parole di Kluivert…»

Juve, parla De Ligt: «Se vieni acquistato a una determinata cifra sei sotto la lente d’ingrandimento, ma sono contento»

Il difensore della Juve, Matthijs De Ligt, ha rilasciato delle dichiarazioni al portale olandese Voetbal Primeur. Ecco il suo pensiero:

«Sai che sarai sempre sotto la lente d’ingrandimento se vieni acquistato per così tanti soldi. Dopo la mia prima partita contro il Napoli, le critiche sono peggiorate. Ma in realtà faccio il possibile in ogni partita. Sono contento per l’apprezzamento dei miei compagni di squadra e dei fan. Sono contento di come sta andando».

KLUIVERT – «Pentito di essere andato alla Juventus? Certo che no. Ho sentito anche io, la gente scrive molto. Il fatto che lo abbia detto qualcuno come Kluivert potrebbe rendere la cosa più credibile, ma credo che sia solo una sua opinione».