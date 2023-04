Juve-Del Piero, ritorno in bianconero ma con un ruolo preciso

Si sta parlando da qualche giorno del possibile ritorno di Del Piero alla Juventus, ma lui vorrebbe tornare con un ruolo preciso

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’idea dei bianconeri sarebbe quella del vice presidente ma lui non vorrebbe quello. Del Piero tornerebbe alla Juve solo per un ruolo da dirigente ‘vero’, non solo per sventolare la bandiera.