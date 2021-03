Juve, Elkann sicuro: «Quanto ottenuto in questo decennio è straordinario»

John Elkann, numero uno della Exor, si è soffermato sul momento della Juve dopo l’eliminazione dalla Champions League

John Elkann ha fiducia nel progetto della Juventus, nonostante l’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto. Le dichiarazioni del numero di Exor alla trasmissione Porta a Porta, in una puntata che ha ricordato l’Avvocato Gianni Agnelli, suo nonno.

«Abbiamo una squadra che si sta ringiovanendo e come sappiamo bene quando uno vuole costruire il futuro deve puntare sui giovani e questo comporta aggiustamenti. Siamo molto fortunati come generazione, nove scudetti di fila che hanno battuto quei cinque scudetti di fila che mio nonno ricordava da bambino e quanto è stato ottenuto in questo decennio è straordinario».