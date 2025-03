Juve, Estigarribia rivela: «Vedo somiglianze tra Conte e Motta, contro l’Atalanta mi aspetto questo. C’è un acquisto che farei»

Le parole di Marcelo Estigarribia, ex calciatore di Juve ed Atalanta, in vista della sfida di questa sera contro i nerazzurri. I dettagli

Marcelo Estigarribia ha parlato a Tuttosport in vista di Juve-Atalanta.

EDERSON – «È un campione. Sarebbe un acquisto fantastico. È il vero top player dell’Atalanta. Un centrocampista totale che dà equilibrio in fase difensiva, ma sa anche rendersi pericoloso quando attacca. Per me può crescere ulteriormente: non ha ancora raggiunto il massimo delle sue potenzialità».

SOMIGLIANZA CONTE-MOTTA – «Per certi aspetti si somigliano abbastanza. Anche la nostra era una Juve tutta nuova che aveva cambiato tanti giocatori. Entrambe hanno fatto molti pareggi e messo in mostra una difesa davvero solida. Mi auguro per loro che alla fine dell’anno pure il risultato finale sia lo stesso raggiunto da noi…».

L’INTERVISTA INTEGRALE A ESTIGARRIBBIA SU JUVENTUS NEWS 24