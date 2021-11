Juve Fiorentina, Di Chiara: «Il pareggio era il risultato più giusto»

Alberto Di Chiara, ex terzino della Fiorentina, ha parlato del ko della squadra di Italiano in casa della Juventus

Ai microfoni di Radio Sportiva, Alberto Di Chiara ha detto la sua su Juve-Fiorentina.

RISULTATO – «Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, l’espulsione ha condizionato la partita e la Juventus è stata anche un po’ fortunata».

MANCATO RIGORE – «Rispetto al mio calcio sono cambiati i regolamenti ma le cose sono state esasperate. Chi ha stilato un regolamento del genere probabilmente non ha mai giocato a calcio o fatto sport, non si possono dare rigori per palloni sfiorati col mignolo. Ho visto il VAR intervenire in situazioni clamorose. Maradona in un campionato del genere avrebbe avuto vita facilissima, una volta invece non lo facevano neanche entrare».

FIORENTINA IN EUROPA – «I viola hanno dimostrato nel contesto attuale di saper fare la partita come è accaduto ieri a Torino, visto che la Juventus non è una squadra in salute, è diventata quasi normale. Lazio e Roma sono due squadre in difficoltà. La Fiorentina può cercare di approfittare».