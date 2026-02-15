Juve, la furia di Elkann: telefonata a Gravina! La richiesta del patron dopo il KO contro l’Inter. Il numero uno di Exor contatta il presidente FIGC

Il day after del vibrante Derby d’Italia non porta solo le solite polemiche da bar, ma segna una discesa in campo istituzionale di altissimo livello che certifica la gravità del momento storico. La Juventus non ci sta a passare sopra i fatti di San Siro e ha deciso di alzare la voce attraverso la sua figura più rappresentativa. John Elkann, presidente di Exor e numero uno della holding che controlla la società torinese, ha rotto gli indugi telefonando personalmente al presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, la conversazione tra i due vertici non è stata di semplice cortesia istituzionale. Elkann ha voluto manifestare senza mezzi termini le proprie preoccupazioni per la deriva tecnica che sta prendendo il campionato, esprimendo un forte disappunto per quelli che vengono ritenuti ormai numerosi e ripetuti errori arbitrali a danno dei Bianconeri. La gestione del match contro l’Inter, condizionata dalla simulazione del difensore Alessandro Bastoni e dalla direzione insufficiente di Federico La Penna, è stata solo la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo. La proprietà ha sollecitato l’individuazione di soluzioni efficaci e tempestive volte a migliorare il sistema, ritenendo fondamentale garantire l’integrità e la credibilità del calcio italiano, messi a rischio da episodi così controversi in vetrine internazionali.

Oltre al duro confronto politico, il contatto diretto di Elkann porta con sé un messaggio interno fortissimo per l’ambiente della Continassa. Il presidente ha tenuto a esprimere vicinanza e pieno sostegno al club e alla squadra guidata da Luciano Spalletti. In un momento delicato, in cui i giocatori e il tecnico toscano si sentono accerchiati e penalizzati, sapere che la proprietà è pronta a esporsi in prima persona per tutelare il lavoro svolto sul campo rappresenta un’iniezione di fiducia fondamentale. La Vecchia Signora alza la testa e chiede rispetto.