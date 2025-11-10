Juventus News
Juve, il club lancia la campagna Moments to Remember: presentato il nuovo maglione ufficiale del club per le festività. Tutte le informazioni
Juventus, parte Moments to Remember: ecco il maglione ufficiale natalizio e i dettagli per l’acquisto. Tutti i dettagli
Sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha inaugurato la nuova campagna Moments to Remember, accompagnata dal lancio del maglione ufficiale dedicato alle festività natalizie. La nota del club:
COMUNICATO – «La stagione delle feste è il momento perfetto per fermarsi, sorridere, emozionarsi e creare nuovi ricordi destinati a durare nel tempo. I momenti che restano con noi: la gioia della vittoria, la forza nelle sfide, le risate condivise con le persone che contano di più.
Con Moments to Remember, Juventus celebra lo spirito delle feste e le emozioni che uniscono le generazioni bianconere: dalle leggende di ieri ai protagonisti di oggi, fino ai tifosi che portano nel futuro il cuore della Juventus.
Ogni esultanza, ogni abbraccio, ogni sguardo – in campo o fuori – diventa parte di qualcosa di più grande. Perché alla Juventus, ogni momento si trasforma in un ricordo che dura per sempre.
er celebrare il lancio della campagna, debutta il maglione ufficiale Juventus, simbolo di connessione, calore e spirito di squadra. Un capo pensato per essere condiviso, regalato e indossato con orgoglio in ogni occasione, per sentirsi sempre parte della stessa famiglia.
Il maglione è disponibile in tutti i Juventus Official Store e Online.
Nel corso della stagione, Moments to Remember prenderà vita attraverso iniziative e attivazioni digitali dedicate alla community bianconera in tutto il mondo. Per rivivere i ricordi più belli e crearne di nuovi, che restino ben oltre questa stagione.
Celebriamo i momenti che restano per sempre».
We are Juventus. We are Youth. Since 1897.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Juventus, Elkann chiarisce: «Chiunque sia interessato alla Juventus, azionisti o sponsor, noi siamo sempre aperti ma…»
Spalletti Juve, un bilancio in chiaroscuro nelle prime tre partita con il nuovo tecnico: ecco l’analisi sul momento dei bianconeri
Ultimissime
video
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...