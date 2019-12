A 180 minuti dal termine del girone d’andata, Juventus e Inter si contendono il titolo di campione d’inverno con dietro la Lazio

180 minuti alla fine del girone d’andata e poi si potrà assegnare il titolo (puramente statistico) di campione d’inverno o alla Juve o all’Inter. Dopo la sosta natalizia i bianconeri affronteranno il Cagliari (reduce da 1 punto nelle ultime 3 partite) e la lanciatissima Roma. Non meno complicati gli impegni dei nerazzurri, che all’Epifania sfideranno il Napoli di Gattuso e poi chiuderanno a San Siro contro la bestia nera Atalanta.

Due incroci scomodi che faranno chiudere con il botto un girone d’andata dominato da Juve e Inter, appaiate in testa a 42 punti con 7 lunghezze di margine dal quarto posto. Il titolo di Campione d’Inverno vale solo per le statistiche ma non solo. La cabala sorride a chi è in testa al giro di boa perchè nell’epoca dei 3 punti nel 70,8% delle volte (17 su 24 campionati) la squadra campione d’inverno ha poi conquistato il titolo.

E la Lazio? Fresca di vittoria della Supercoppa Italia la squadra di Inzaghi è a sei punti di distanza dalle capoliste con una partita da recuperare il 5 febbraio contro l’Hellas Verona. Se i biancocelesti dovessero vincere le rispettive partite (contro Brescia e Napoli) approfittando di un doppio passo falso di Inter e Juve, aggancerebbero le rivali e in quel caso si guarderebbe alla differenza reti per eleggere la regina d’inverno.