Juve Inter 4-3: Incredibile rimonta da parte dei bianconeri. Gli uomini di Tudor sono a punteggio pieno - Calcio News 24

Juve Inter 4-3: Incredibile rimonta da parte dei bianconeri. Gli uomini di Tudor sono a punteggio pieno
Allo Stadium il match valido per la 3ª giornata di Serie A Juve Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juve Inter, valevole per la 3ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
JUVE INTER CRONACA E DIRETTA LIVE: SEGUI QUI IL MATCH
Reginaldo su Kean: «Trascinerà la Fiorentina in alto. I viola ad oggi sono una squadra competitiva»
Marotta sicuro: «Inter, servono i risultati. Ho parlato con Chivu e abbiamo chiarito questa cosa»