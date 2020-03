Juve Inter è anche Dybala contro Lautaro: argentini cresciuti con Messi

Dybala e Lautaro, argentini come Messi ma avversari domani nel big match dell’Allianz Stadium che può valere lo scudetto

Dybala e Lautaro Martinez avversari domani con tanti punti che li accomuna. Intanto sono argentini e tutti e due, ovviamente, sono cresciuti con Leo Messi come riferimento, fino a giocare insieme alla Pulce in nazionale. Compagni nell’Albiceleste, avversari domani nella partita dello scudetto.

Dybala si è guadagnato l’approvazione di Messi, spiega La Gazzetta dello Sport, quando nel 2017 fu il grande protagonista del successo della Juve proprio sul Barcellona in Champions. Una serata da incorniciare, cui però sono seguite rare repliche, soprattutto nella gestione di Allegri. Lautaro è più giovane di Paulo e ha 10 anni esatti meno di Messi. E Leo forse vuole fargli da chioccia, non solo in nazionale. Da Barcellona dicono sia proprio Messi a fare pressioni sul Toro per raggiungerlo in Catalogna.