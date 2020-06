Juve Kulusevski, si attendono novità dal regolamento FIGC. Il Parma cercherà di trovare una soluzione insieme al club bianconero

Il cambio di date ha inevitabilmente mescolato le carte in casa Parma. Il dubbio rimane la permanenza di Dejan Kulusevski, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport: crociati e bianconeri, infatti, stanno cercando di capire come muoversi nei prossimi giorni.

Le parti attenderanno il regolamento della FIGC e studiano per portare il giocatore a Torino già in agosto. Server però capire quali saranno le prossime norme a riguardo.