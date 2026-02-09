Juve Lazio, Bargione è sicuro: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu è l’immagine della serata!» – VIDEO

Juve Lazio, Bargione non ha dubbi: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu…». Il commento nel post gara del giornalista – VIDEO

Durante l’ultima puntata di Upload, trasmessa il giorno dopo il vibrante 2-2 tra Juventus e Lazio, Andrea Bargione ha portato alla luce alcuni retroscena poco noti della serata all’Allianz Stadium. Al centro del suo racconto non c’è stato solo l’aspetto tecnico della rimonta, ma soprattutto la carica emotiva che ha spinto la squadra a non arrendersi, trovando un simbolo inatteso non in campo, ma a bordo linea.

Il giornalista ha infatti richiamato l’attenzione su un dettaglio sfuggito a molti: la reazione istintiva e potentissima di Dusan Vlahovic al gol del definitivo pareggio firmato da Pierre Kalulu. Pur essendo fermo ai box per infortunio e circondato dalle voci sul suo futuro, l’attaccante serbo si è lasciato travolgere dall’adrenalina, esplodendo in un’esultanza che tradiva un coinvolgimento totale.

Quella manifestazione di rabbia, liberazione e appartenenza, secondo l’analisi proposta in trasmissione, racconta molto più di qualsiasi dichiarazione. L’immagine di un Vlahovic distratto o già proiettato altrove non trova conferme: al contrario, emerge la figura di un leader emotivo che continua a vivere ogni istante come se fosse in campo. Un segnale forte, che potrebbe pesare anche nelle dinamiche legate al suo rinnovo e al suo ruolo nel progetto bianconero.