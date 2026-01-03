Juve, la lista dei convocati per il Lecce: recuperati Conceicao, Pinsoglio e Cabal. Le ultime su Milik – FOTO

Convocati Juve per il Lecce: tornano Conceicao, Pinsoglio e Cabal. Spalletti scioglie il nodo Milik – FOTO

La Juventus si prepara alla sfida contro il Lecce all’Allianz Stadium con alcune novità importanti nella lista dei convocati diffusa da Luciano Spalletti. Il tecnico ritrova due elementi che erano mancati nelle ultime gare, ampliando le soluzioni sulle fasce in un momento chiave della stagione.

La notizia più attesa è il rientro di Francisco Conceição: l’esterno portoghese ha superato del tutto il problema fisico che lo aveva tenuto fuori nella trasferta di Pisa e torna a disposizione per garantire imprevedibilità e accelerazioni utili contro difese chiuse. Insieme a lui rientra anche Juan Cabal, assente più a lungo e costretto a saltare sia il match con la Roma sia quello in Toscana. Il colombiano ha ricevuto il via libera dello staff medico e si aggiunge ai recuperi di Pinsoglio, offrendo a Spalletti rotazioni più ampie in un periodo fitto di impegni. L’infermeria, però, non è ancora vuota.

In attacco arriva infatti un nuovo stop: Arkadiusz Milik non sarà convocato per un fastidio al polpaccio, un problema che impone cautela e complica ulteriormente un reparto già provato dall’assenza prolungata di Dusan Vlahovic. Anche in difesa la situazione resta critica: né Federico Gatti né Daniele Rugani sono riusciti a recuperare, costringendo Spalletti a confermare scelte quasi obbligate al centro della retroguardia.

