Paulo Dybala non ha preso parte al classico torello di riscaldamento nell’allenamento alla vigilia di Juve-Lione – VIDEO

Tengono ancora banco in casa Juve le condizioni di Paulo Dybala alla vigilia di Juventus-Lione di Champions League: Maurizio Sarri in conferenza stampa non si è sbottonato sul possibile impiego dell’argentino.

Nei 15 minuti della seduta di allenamento aperto ai media, Paulo Dybala non ha partecipato al classico torello, a differenza di Mattia De Sciglio e Giorgio Chiellini. Restano dunque da valutare le sue condizioni.