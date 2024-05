Roma De Rossi: «Con un po’ di fortuna si poteva vincere. Atalanta-Fiorentina FALSA tutto. Bayer? Ci crediamo»

Le parole di Daniele De Rossi, tecnico della Roma, dopo il pareggio ottenuto dai giallorossi contro la Juve

Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Roma contro la Juve. Di seguito le sue parole.

COME ESCE LA ROMA DA QUESTO PAREGGIO – «Abbiamo fatto un’ottima partita. 48 ore fa eravamo qui dopo una gara intensa dove avevamo lottato, oggi siamo andati in crescendo fisicamente anche di testa. I pareggi non ci fanno tanto piacere ma sono orgoglioso di come giocano i ragazzi, anche se giochiamo meno bene. C’è voglia di arrivare al risultato anche quando si è meno brillanti. Sono contentissimo di questa partita e di questo approccio. Con un pizzico di fortuna in più si poteva vincere, ma anche loro hanno tirato spesso in porta. Loro sono forti, veramente, hanno giocatori eccezionali e gli va dato merito».

CAMBIO DYBALA – «Ha sentito un fastidio credo all’adduttore. Dice che non è grave, ma valuteremo il da farsi in questi giorni. Speriamo».

SCELTE PER L’ATTACCO – «Sono soddisfatto di come si muove Dybala in mezzo al campo. Mi piacciono poi le squadre con gli esterni a tutta fascia, ma Paulo è un altro giocatore e un allenatore deve sfruttarlo dove può rendere al meglio. Tutta fascia ci abbiamo provato a Verona e si è stancato tanto. Avere uno come Baldanzi o terzini che giocano molto alti lo lasciano giocare più centrale».

SQUADRE LUNGHE NELLA RIPRESA – «Volevamo vincere entrambe, ci sembrava così perchè c’erano occasioni. A noi non conviene allungarle così le partite contro una squadra come la Juve. Servono si sforzi fisici ma mantenendo la lucidità, negli ultimi 10-15 minuti. Abbiamo un difetto su cui lavorare cioè che quando subiamo un’occasione c’è un po’ di smarrimento, invece dobbiamo riaggrapparci a cosa sappiamo fare. I giocatori avversari sono sempre gli stessi, le cose che ci riuscivano prima potrebbero riuscirci ancora. Un po’ di stanchezza poi ti fa fare partite così lunghe e si creano tanti occasioni in contropiede».

VINCERE A BERGAMO – «Eh si. Quel recupero con la Fiorentina verrà giocato tardissimo e probabilmente per loro sarà una finale domenica contro di noi. Non possiamo permetterci di arrivare lì ed essere magari in vacanza vedendo cosa succederà. Giocare poi quel recupero così lontano falsa un po’ tutto, non è colpa di nessuno ma ci fa fare calcoli diversi».

RIBALTARE IL LEVERKUSEN – «Ci si crede come se fosse facile. Se pensiamo al campo, al calcio fatto prima del gol preso abbiamo avuto occasioni importanti, abbiamo avuto aggressività, abbiamo tenuto la palla. Senza troppa fretta, sono due gol da recuperare. Ho chiesto consiglio anche ad Allegri, mi ha detto che si può segnare anche al 60′. Abbiamo visto come giocano loro se hanno spazi, diventano tanto fastidiosi e dobbiamo essere energici e intensi, ma anche intelligenti».