Juve, Locatelli: «Di Maria? Vi spiego la differenza fra un campione e uno che fa il fenomeno»

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato di Angel Di Maria ai microfoni ufficiali del club.

DI MARIA – «Fa un altro sport. Ci sono tanti giocatori forti alla Juventus, come Bonucci, Danilo e Alex Sandro, ma Angel è l’esempio del campione. È un fenomeno, ha vinto tutto quello che poteva vincere e si è presentato da noi in allenamento come la persona più umile del mondo. Queste sono cose che ti rimangono dentro, questa è la differenza fra un campione e uno che fa il fenomeno».