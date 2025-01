Crisi Juve, Massimo Mauro: «Motta fa scelte di formazioni incomprensibili. La coppia Vlahovic Zirkzee non andrebbe bene. Via Danilo? Penso questo...»

Le parole di Massimo Mauro, ex calciatore della Juve, sul momento di crisi dei bianconeri con Thiago Motta. Tutti i dettagli

Massimo Mauro ha vissuto Juventus vincenti ed altre che invece non ce l’hanno fatta negli anni ’80. Oggi da opinionista racconta su La Gazzetta dello Sport come vede la situazione in casa bianconera.

L’ASSENZA DI BREMER – «Bremer incide, alla lunga chi lo ha sostituito non è riuscito a compensare la sua assenza. Però gli infortuni non bastano più per spiegare un periodo così lungo e negativo».

LE DIFFICOLTA‘ – «Certe scelte di formazione di Thiago Motta iniziano a essere difficili da comprendere, almeno da fuori. Più che a quelle di Supercoppa, penso ai pochi minuti di Douglas Luiz contro la Fiorentina: se a questo punto uno dei colpi più importanti del mercato può essere utile solo nel recupero, beh allora c’è un problema. La Juve mi sembra seduta, manca personalità in campo. Abbiamo sempre detto che Motta è il leader della nuova Juve ed è giusto che il tecnico si stia assumendo le responsabilità».

DANILO OUT – «Sarebbe troppo semplice dire è un leader e non me lo aspettavo. A un certo punto vanno fatte delle scelte. E se c’è da cambiare, si cambia».

ZIRKZEE – «Zirkzee non è un goleador, però con Motta ha dimostrato colpi importanti e la capacità di saper aiutare la squadra a giocare bene. Tra lui e Vlahovic, mi tengo Dusan che è più bomber. In coppia fatico a immaginarli».