Juve, futuro in bilico per McKennie? Contratto in scadenza e segnali chiari dalla Continassa. Le ultime

Juve, McKennie verso un futuro incerto: contratto in scadenza e segnali eloquenti dalla Continassa

Il futuro di Weston McKennie alla Juventus si fa sempre più incerto proprio mentre il club si avvicina alla chiusura del 2025. Pur essendosi rivelato un elemento estremamente utile per duttilità e capacità di adattarsi a diversi ruoli, la sua permanenza a Torino oltre l’estate appare oggi in forte dubbio. Le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Sky Sport parlano di una situazione contrattuale diventata un vero nodo per la dirigenza bianconera, che non sembra considerare il dossier McKennie una priorità.

Il punto critico è la scadenza del contratto: l’accordo del centrocampista statunitense termina a giugno, e con l’ingresso nella fase in cui i giocatori possono trattare liberamente con altri club, il rischio di perderlo a parametro zero è concreto. A sorprendere è soprattutto l’assenza totale di movimenti sul fronte rinnovo. Secondo l’emittente, non è stato programmato alcun incontro, non esiste una bozza di proposta e non è arrivato alcun segnale di apertura da parte dell’amministratore delegato Damien Comolli. Un silenzio che sembra preludere a una separazione ormai probabile.

Nel frattempo McKennie sta seguendo un programma personalizzato per recuperare da alcuni fastidi fisici in vista della gara contro il Pisa, ma potrebbe trovarsi a vivere gli ultimi mesi in bianconero con la valigia idealmente pronta. Se la società non cambierà rotta a breve, l’addio a zero diventerà più di un’ipotesi, con un danno economico evidente per il club. Resta da capire come Luciano Spalletti gestirà la situazione: continuerà a puntare su un giocatore dal futuro incerto o sceglierà di dare spazio a chi ha già garanzie di restare?

