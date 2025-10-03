Juve Milan, la Curva Sud diserta l’Allianz Stadium: continua la protesta rossonera

Juve Milan, gli ultras rossoneri confermano l’assenza nel settore ospiti: una scelta che si inserisce nella linea di contestazione sui biglietti

Il big match di Serie A tra Juventus e Milan, in programma domenica sera all’Allianz Stadium di Torino, si preannuncia come una sfida di vertice ad alta intensità. Tuttavia, i rossoneri dovranno affrontare l’impegno senza il sostegno del loro tifo più caldo: la Curva Sud Milano ha infatti confermato che non sarà presente nel settore ospiti, proseguendo una tradizione di protesta ormai consolidata negli ultimi anni.

La protesta della Curva Sud

Gli ultras milanisti hanno scelto di disertare la trasferta per motivi legati alle politiche sui biglietti e alla gestione delle trasferte da parte della società bianconera. Una decisione che non rappresenta un episodio isolato, ma una linea di continuità nelle sfide contro la Juventus a Torino. L’assenza della storica e rumorosa Curva Sud priverà il Milan di un sostegno emotivo fondamentale, soprattutto nei momenti più delicati della gara.

Un vuoto sugli spalti

Se da un lato saranno presenti i club di tifosi meno organizzati e i sostenitori individuali, dall’altro mancherà l’impatto sonoro e coreografico che da sempre caratterizza il tifo organizzato rossonero. Un vuoto che si farà sentire in uno degli stadi più difficili della Serie A, dove la Juventus può contare sul calore del proprio pubblico.

L’impatto in campo

Per il Milan, guidato da Allegri, tecnico noto per la sua capacità di valorizzare i giovani e dare equilibrio tattico alla squadra, l’assenza del “dodicesimo uomo” rappresenta un handicap significativo. Giocatori come Christian Pulisic, esterno statunitense dotato di velocità e dribbling, e Fikayo Tomori, difensore inglese di grande fisicità e rapidità, dovranno fare affidamento esclusivamente sulla propria concentrazione e sulla forza del gruppo.

Dall’altra parte, la Juventus di Tudor, allenatore croato, cercherà di sfruttare il fattore campo e l’energia dei propri tifosi per mettere in difficoltà i rivali storici.

Una sfida dal valore doppio

Non poter contare sul sostegno della Curva Sud in un Juventus-Milan è un ostacolo pesante, ma i rossoneri sono chiamati a dimostrare maturità e carattere. Portare a casa un risultato positivo a Torino avrebbe un valore doppio: consolidare la classifica e dimostrare che, anche senza i propri ultras, il Diavolo sa lottare con orgoglio e determinazione.