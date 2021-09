Juve Milan, Marchisio: «Rossoneri più forti, bianconeri in ricostruzione»

L’ex bianconero Claudio Marchisio ha parlato in vista di Juventus-Milan in programma domenica

Claudio Marchisio è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in avvicinamento a Juve-Milan.

JUVE-MILAN – «Il Milan adesso è più forte, Maldini, Massara e Pioli hanno fatto un ottimo lavoro per ricostruire una squadra che negli anni ha avuto alcune difficoltà e che merita di tornare ai livelli di un tempo. La Juve è in una fase di ricostruzione ma deve dimostrare di essere all’altezza della squadra che ha aperto il ciclo vincente».

PROBLEMI JUVE – «Quando si costruiscono le basi per un progetto più duraturo è normale incontrare delle difficoltà. Mi piacerebbe che venisse dato tempo e fiducia. Si stanno creando nuove leadership, non vedo problemi di personalità o identità, bisogna solo avere pazienza.Una squadra come la Juve deve sempre puntare a vincere, servono coesione e convinzione. Io sono fiducioso».

