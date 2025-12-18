Juve, ecco il tuo regalo di Natale! Milik torna ad allenarsi dopo 553 giorni: già a disposizione con la Roma?

Juve, sotto l’albero i bianconeri trovano Milik! Il polacco torna ad allenarsi dopo 553 giorni: a disposizione con la Roma?

La Juventus ritrova finalmente uno dei suoi protagonisti più sfortunati degli ultimi due anni. Arkadiusz Milik, fermo ai box da giugno 2024, ha compiuto il passo decisivo verso il ritorno in campo tornando ad allenarsi parzialmente con il gruppo nelle ultime sedute alla Continassa. L’attaccante polacco, reduce da un calvario durato oltre 550 giorni e segnato da due delicati interventi al menisco, ha ricevuto il via libera definitivo dai medici lo scorso 11 dicembre.

Per Luciano Spalletti si tratta di un recupero prezioso, soprattutto in un momento in cui l’assenza di Dusan Vlahovic ha lasciato il reparto offensivo privo di un vero centravanti di ruolo. Il rientro di Milik, atteso a pieno regime solo nel 2026, è stato gestito con estrema cautela dallo staff sanitario bianconero, che ha preferito evitare qualsiasi rischio di ricaduta muscolare dopo il lungo stop.

In vista della sfida contro la Roma di sabato 20 dicembre, Milik non sarà ancora disponibile, ma il suo ritorno progressivo nelle sedute collettive rappresenta un segnale di fiducia e speranza per tutto l’ambiente juventino.

