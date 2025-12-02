Juve, Miretti nel pregara: «Per noi è una gara importantissima. Ora penso che abbiamo bisogno di…»

Juve, Miretti carica l’ambiente prima della Coppa Italia: «Partita importantissima, serve continuità»

La Juve si prepara a un appuntamento delicato in Coppa Italia, una competizione che il club bianconero vuole tornare a vivere da protagonista. Poco prima del fischio d’inizio della sfida contro l’Udinese, Fabio Miretti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset, trasmettendo la concentrazione e la determinazione con cui la squadra di Allegri affronta l’impegno.

Il centrocampista della Juve, uno dei volti più giovani e promettenti del gruppo, ha sottolineato come il match rappresenti molto più di un semplice ottavo di finale. «La partita di oggi è importantissima – ha spiegato Miretti – ci serve ritrovare continuità. In Coppa Italia ci sono poche gare che possono portare a un trofeo, quindi ogni turno pesa tantissimo». Parole che testimoniano la volontà del giocatore di aiutare la squadra in un momento in cui ritmo e fiducia devono necessariamente crescere.

Nel corso dell’intervista, Miretti ha ricordato anche l’ultimo suo gol in Coppa Italia, siglato contro la Salernitana. Un momento positivo che il giovane centrocampista non ha dimenticato: «Sì, me lo ricordo bene. Speriamo che anche questa sera vada così: vincere e magari segnare. Ma prima di tutto conta il risultato della squadra». Ancora una volta, il classe 2003 ha dimostrato maturità e senso di responsabilità, mettendo il bene della Juve davanti alle soddisfazioni personali.

L’incontro con l’Udinese rappresenta inoltre una grande occasione per chi, finora, ha avuto meno spazio. Su questo tema, Miretti ha chiarito: «Dobbiamo farci trovare pronti. Per molti di noi è un’opportunità importante e dobbiamo sfruttarla per passare il turno. Sarà fondamentale anche per ritrovare continuità. Speriamo che tutta la squadra faccia una buona partita».

Le sue parole rispecchiano l’ambiente che si respira nella Juve: determinazione, concentrazione e voglia di fare bene. La Coppa Italia è uno degli obiettivi stagionali e l’Udinese rappresenta un ostacolo da affrontare con la massima attenzione. Per la squadra di Allegri, e per lo stesso Miretti, la sfida di oggi può diventare un punto di svolta nella crescita e nel cammino bianconero.

