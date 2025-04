Juve Monza, parla Nesta: «Classifica pietosa, ma dobbiamo conservare la dignità e fare bella figura»

A Sky è intervenuto nel pre partita di Juve Monza Alessandro Nesta, allenatore dei lombardi in vista della partita che avrà inizio alle 18 all’Allianz Stadium per la 34a giornata di Serie A.

PAROLE – «La classifica è pietosa ma dobbiamo conservare la dignità e fare bella figura in uno stadio così. Possiamo retrocedere o salvarci, ma va fatto in un certo modo. Non possiamo mollare altrimenti poi è dura. Monza è un posto speciale: altre squadre nelle nostre condizioni sarebbero state contestate con ferocia. Noi siamo stati anche fischiati, a volte giustamente, ma sempre con civiltà. Passeranno allenatori e giocatori ma il Monza resta il Monza. Oggi bisogna capire subito la partita e che tipo di pressione ci faranno. Serve una partita di squadra come contro il Napoli, e poi vediamo».