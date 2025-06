Juve o Napoli? No! David allontana la Serie A e si espone ancora sul suo futuro. La scelta del bomber canadese è...

Juve o Napoli? No! David allontana la Serie A e si espone ancora sul suo futuro. Le dichiarazioni del bomber canadese

Uno dei nomi caldi per il calciomercato Juve è quello di Jonathan David, attaccante del Lille che ha salutato recentemente il club francese. Da qui a dire che potrà approdare in bianconero o in un altro club di Serie A, però, ce ne passa. Questo concetto è stato esternato dallo stesso attaccante canadese in un’intervista a The Athletic. Ecco le parole del bomber, conteso anche dal Napoli. La sua preferenza sembra essere orientata verso quel torneo.

DAVID JUVENTUS – «Un accordo con Napoli o Juve? Nessun accordo. Il Napoli è una squadra che ha appena conquistato la Serie A, e immagino che non si accontentino di una sola vittoria, pensando “ok, adesso va bene così”. È un club ambizioso, pronto a competere anche in Champions League».

SERIE A O PREMIER LEAGUE? – «La Serie A? Quando confronto la Serie A con la Premier League, noto che la Premier ha ritmi più veloci, con continui cambi di ritmo e azione. La Serie A può essere altrettanto dinamica, ma è molto più tattica, quasi come una partita a scacchi».

TEMPISTICHE TRASFERIMENTO – «Le tempistiche del mio trasferimento? Ovviamente il mio obiettivo è trovare un accordo prima dell’inizio della preparazione estiva, così da potermi ambientare e iniziare a lavorare con i nuovi compagni».