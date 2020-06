Juve Napoli, Higuain verso l’esclusione dalla finale di Coppa Italia: in forte dubbio anche Ramsey, Chiellini e Demiral

In semifinale si è seduto in panchina con il cellulare, le polemiche non sono ovviamente mancate. Gonzalo Higuain deve recuperare e potrebbe saltare anche la finale di Roma, come riportato da Tuttosport.

Non ci saranno a disposizione nemmeno Ramsey, Chiellini e Demiral: tutti assenti per un motivo differente, ma i quattro molto probabilmente salteranno la finale di Coppa Italia contro il Napoli.