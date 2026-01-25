Juve Napoli, Ardoino svela: «Vedrò il match tra le persone, tra il popolo juventino. Non c’è posto per noi invece lì…»

Juve Napoli, Paolo Ardoino a sorpresa: «Vedrò il match tra le persone, tra il popolo juventino. Non c’è posto per noi invece lì…»

La Juventus si prepara a vivere una domenica ad alta tensione emotiva, con un big match che va ben oltre il semplice peso della classifica. L’Allianz Stadium è pronto a trasformarsi in una bolgia per la sfida contro il Napoli e, tra le migliaia di tifosi bianconeri pronti a sostenere la squadra di Luciano Spalletti, spiccherà la presenza di un ospite particolare.

Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha infatti annunciato su X la sua partecipazione alla partita, scegliendo però di farlo in modo tutt’altro che convenzionale: niente privilegi, niente tribune d’onore, ma la volontà di confondersi con il tifo comune, accompagnata da un messaggio che ha fatto discutere per i suoi toni appassionati e leggermente polemici verso l’establishment.

In un video condiviso sui social, tratto da una sua recente intervista, Ardoino ha spiegato dove assisterà alla gara, sottolineando con decisione la distanza – non solo fisica – che intende mantenere rispetto alla dirigenza del club. Un gesto simbolico che aggiunge ulteriore curiosità e colore alla vigilia di una sfida già carica di significati.

ARDOINO – «Non so se sarà aperta o chiusa, ma domenica sarò molto contento perchè andrò a vedere la partita Juventus-Napoli tra le persone, tra il popolo juventino. Non c’è posto per noi nella tribuna della proprietà...».

