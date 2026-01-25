Connect with us

Hanno Detto

Juve Napoli, Ardoino svela: «Vedrò il match tra le persone, tra il popolo juventino. Non c’è posto per noi invece lì…»

Published

3 ore ago

on

By

paolo ardoino

Juve Napoli, Paolo Ardoino a sorpresa: «Vedrò il match tra le persone, tra il popolo juventino. Non c’è posto per noi invece lì…»

La Juventus si prepara a vivere una domenica ad alta tensione emotiva, con un big match che va ben oltre il semplice peso della classifica. L’Allianz Stadium è pronto a trasformarsi in una bolgia per la sfida contro il Napoli e, tra le migliaia di tifosi bianconeri pronti a sostenere la squadra di Luciano Spalletti, spiccherà la presenza di un ospite particolare.

Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha infatti annunciato su X la sua partecipazione alla partita, scegliendo però di farlo in modo tutt’altro che convenzionale: niente privilegi, niente tribune d’onore, ma la volontà di confondersi con il tifo comune, accompagnata da un messaggio che ha fatto discutere per i suoi toni appassionati e leggermente polemici verso l’establishment.

In un video condiviso sui social, tratto da una sua recente intervista, Ardoino ha spiegato dove assisterà alla gara, sottolineando con decisione la distanza – non solo fisica – che intende mantenere rispetto alla dirigenza del club. Un gesto simbolico che aggiunge ulteriore curiosità e colore alla vigilia di una sfida già carica di significati.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

ARDOINO – «Non so se sarà aperta o chiusa, ma domenica sarò molto contento perchè andrò a vedere la partita Juventus-Napoli tra le persone, tra il popolo juventino. Non c’è posto per noi nella tribuna della proprietà...».

LEGGI DI PIU’ SU JUVENTUSNEWS24

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero8 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto5 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione inviato all’Allianz...
Change privacy settings
×