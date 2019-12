Juve, oltre a Mandzukic ecco chi potrebbe partire a gennaio

Il mercato di gennaio potrebbe sfoltire la rosa della Juve. Mandzukic è il primo, ma ci sono almeno altri quattro giocatori sulle sue orme

In attesa di capire se Paratici affonderà qualche colpo sul mercato per rinforzare la rosa, la Juve è già al lavoro da tempo sulle uscite. Dopo i problemi burocratici estivi che ne hanno minato il trasferimento, Mario Mandzukic è il primo a lasciare Torino, direzione Qatar, ma probabilmente non sarà l’unico. C’è una serie di giocatori in attesa di definire il loro futuro, con Pjaca e Perin in testa. Zero presenze da inizio stagione (come Mandzukic) e diverse opportunità: il portiere è atteso a Genova – club con il quale ha esordito in A – con la formula del prestito, mentre su Pjaca c’è l’interessamento del Verona.

Tra gli scontenti anche Emre Can, che non ha digerito il taglio dalla lista Champions ed è alla ricerca di una destinazione gradita. Come il Psg, che ha sondato il centrocampista, e non è escluso che nell’operazione possa rientrare uno scambio con Paredes. L’interesse dei francesi per De Sciglio sembra essersi raffreddato nelle ultime settimane, mentre il discorso che riguarda Rugani è più complesso. Il difensore è scivolato dietro a Demiral nelle gerarchie e sarebbe pronto all’addio qualora Sarri decidesse di inserire Chiellini in lista Champions, confidando nel recupero del capitano per la primavera. Solo 3 presenze per un totale di 270 minuti giocati per l’ex Empoli, troppo pochi per decidere di rimanere aggrappato alla Juventus.