Juve, Paratici: «Cessione Dybala? Bisogna fare attenzione alle dinamiche»

Juve, Paratici fa chiarezza: «La possibile cessione di Dybala? Bisogna fare attenzioni alle dinamiche di mercato in entrata e uscita»

All’interno dell’assemblea degli azionisti della Juve, il dirigente bianconero Fabio Paratici ha parlato del mercato della Vecchia Signora, e in particolare della possibile cessione di Dybala nel mercato scorso. Le sue parole:

«Dybala? Come dobbiamo fare attenzione alle dinamiche di mercato in entrata va fatto anche in uscita. Nascono delle opportunità, la società deve prenderle in considerazione. Vale per Dybala come per gli altri della rosa. I parametri zero? Credo che tutti abbiano giocato numerose gare e dato un contributo significativo ai nostri successi e in alcuni casi portate alcune plusvalenza».