Juve, Paratici piomba su un giovane difensore: è sfida al Liverpool

Juve, Paratici piomba sul giovane Goncalves del Tolosa. È sfida al Liverpool, ma i Reds sono in vantaggio: pronti 10 milioni di euro

Fabio Paratici non smette mai di lavorare per il mercato della Juve. Lo fa anche in prospettiva, come sottolineato dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano il dirigente avrebbe puntato Mathieu Gonçalves.

Il calciatore, classe 2001, è attualmente in forza al Tolosa. Aperta la sfida al Liverpool, che sembra attualmente in pole position per strappare il giovane alla concorrenza. I Reds avrebbero pronti 10 milioni di euro.