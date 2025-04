Juve, le pagelle dei bianconeri dopo il pari all’Olimpico: si vede la mano di Tudor, Kalulu generoso e prezioso, Yildiz opaco

Juve, contro la Roma un pari che rimette i bianconeri in zona Champions: le pagelle di Igor Tudor e dei due migliori e peggiori

La Juve esce dalla sfida dell’Olimpico contro la Roma con un pari che mette i bianconeri, per una notte, di nuovo in zona Champions: dopo un ottimo primo tempo, chiuso in vantaggio con il gol di Locatelli, i bianconeri vengono ripresi da Shomurodov in apertura di ripresa. Una prova in cui comincia a vedersi meglio la mano di Tudor: squadra più verticale e più intensa nel pressing. Di seguito le pagelle del tecnico e il migliore e peggiore secondo la Gazzetta dello Sport.

ALLENATORE – Tudor 6.5: «Torna all’Olimpico ma non gli riesce il colpaccio. La sua Signora è già diversa, più verticale e intensa, i cambi però non incidono, non per colpa sua».

MIGLIORE – Kalulu 7.5: «Va spesso al cross, come nell’azione del vantaggio. In difesa due volte miracoloso su Cristante e su Gourna-Douath. Sbaglia sul gol, ma non è il solo».

PEGGIORE – Yildiz 5.5: «Inizio promettente, muovendosi tanto e bene nello stretto, ma dopo mezz’ora è in riserva. Chiude perdendo un brutto pallone: troppo poco per Yildiz».