Juan Cuadrado parla del suo momento alla Juventus: tra le novità di quest’anno, il rapporto con Cristiano Ronaldo

Juan Cuadrado ha iniziato la sua quarta stagione con la maglia della Juventus. Il laterale colombiano, intervistato da Marca, ha parlato del suo momento e della stagione in corso con i bianconeri: «A Torino sono molto felice, siamo da molti anni in Italia e la mia famiglia si trova molto bene. Il freddo? E’ iniziato da poco, ancora è sopportabile, a dicembre peggiorerà, ma sono abituato. Cristiano Ronaldo? Sapevamo già tutti quanto fosse professionale. Una persona speciale, con un grande cuore, ogni giorni impariamo da lui quella fame di vittorie. Come persona è normale, come tutti i compagni di squadra. Abbiamo il privilegio di condividere lo spogliatoio con lui. Ha vinto tutto grazie al lavoro che lo ha sempre contraddistinto».

Sugli obiettivi stagionali e il suo ruolo: «Abbiamo una grande squadra, ma dobbiamo essere calmi perchè la concorrenza è dura. Bisogna tenere i piedi per terra, lavorare e mettere tutto nelle mani di Dio per vedere una ricompensa. Lavoreremo sempre duro per poter essere più in alto possibile e puntare a vincere tutte le competizioni. Il mio ruolo con Allegri? Mi sento più a mio agio a destra, quest’anno gioco più in attacco e in ogni caso mi farò trovare pronto».